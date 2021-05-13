Работа учебная(По ней будет писаться Дипломная работа)Сроки сжатые а ТЗ не точное так что буду всё время онлайн и отвечать на вопросы разработчика) Сроки крайне сжатые , до конца 14.05.2021 Конфигурация будет разрабатываться ...