1C Управление Торговлей 11.4 и Битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки640 просмотров

Требуется выстроить процесс работы в 1С УТ для отдела продаж, для работы с номенклатурой, КП, счетами и договорами, другими документами. Сопоставлять входящие данные из Битрикс24 с УТ. Настроить отправку счетов в Бухгалтерию 3.0.

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4 года назад
mosinf
54 года
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Заявки фрилансеров

Николай
 
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Ильсаф
 
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