Написание небольшого плагина для браузера

Нужен скрытый плагин, который сможет менять название кнопок на сайте и сможет добавлять какую-то кнопку (функции этих кнопок не понадобятся, они будут как муляж) Изменять определенный текст на сайте и менять скрытый текст, который открывается уже на загруженной странице, просто он отображается после нажатия кнопки.