Написание небольшого плагина для браузера

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка355 просмотров

Нужен скрытый плагин, который сможет менять название кнопок на сайте и сможет добавлять какую-то кнопку (функции этих кнопок не понадобятся, они будут как муляж) Изменять определенный текст на сайте и менять скрытый текст, который открывается уже на загруженной странице, просто он отображается после нажатия кнопки.

4 года назад
guest_16213329979495
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад