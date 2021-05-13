Требуется выстроить процесс работы в 1С УТ для отдела продаж, для работы с номенклатурой, КП, счетами и договорами, другими документами. Сопоставлять входящие данные из Битрикс24 с УТ. Настроить отправку счетов в Бухгалтерию 3.0. ...
Написание небольшого плагина для браузера
Нужен скрытый плагин, который сможет менять название кнопок на сайте и сможет добавлять какую-то кнопку (функции этих кнопок не понадобятся, они будут как муляж) Изменять определенный текст на сайте и менять скрытый текст, который открывается уже на загруженной странице, просто он отображается после нажатия кнопки.
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