Консультация и разработка внешней обработки для 1С

Для сервиса продажи авиабилетов и отелей для юридических лиц нужна разработка интеграции с 1С для загрузки документов.Нужно проконсультировать меня как в принципе работает механизм внешней обработки документов в 1С, составить после консультации ТЗ на разработку внешней обработки для 1С и ТЗ для наших разработчиков на подготовку файлов выгрузки документов.Желательно, чтобы у вас была возможность предоставить тестовый стенд с 1С для тестирования готовых результатов.В будущем понадобится поддержка и доработки решения.