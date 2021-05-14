Специалист по выгрузке 1С в Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки460 просмотров

При подгрузке из 1С в Битрикс данных слетают остатки с сайта.

Битрикс со всеми обновлениями.

Кто готов решить проблему - отзовись!

4 года назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Ильсаф
 
37 лет
11 лет в сервисе
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