1С Справочная система для трудоустройства

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Закрыт5 заявок926 просмотров

Требуется создать простейшую информационно-справочную систему для трудоустройства. Система должна хранить список работодателей и соискателей. У каждого работодателя может быть несколько вакансий. У каждого соискателя может быть несколько резюме. Система должна позволять работодателям подбирать сотрудников, а соискателям помогать находить место работы.

Так же есть готовая работа, но в версии 7.7, нужно сделать в версии 8.3.

4 года назад
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