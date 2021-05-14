Нужно создать обработку или модуль или каким-либо другим способом сделать так, чтобы данные из 1с базы попадали на сайт 1с-битрикс в формате JSON Желательно, чтобы это была двухсторонняя связь и из 1с на сайт ...
1С Справочная система для трудоустройства
Требуется создать простейшую информационно-справочную систему для трудоустройства. Система должна хранить список работодателей и соискателей. У каждого работодателя может быть несколько вакансий. У каждого соискателя может быть несколько резюме. Система должна позволять работодателям подбирать сотрудников, а соискателям помогать находить место работы.
Так же есть готовая работа, но в версии 7.7, нужно сделать в версии 8.3.
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