Сделать два отчета, Отчет по KPI и Отчет план-факт по Бренду Оплата по договорености
1 часть задания по битриксу правки
Тз в прикрепленном файле
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