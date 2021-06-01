1 часть задания по битриксу правки

$14
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен1 заявка119 просмотров

Тз в прикрепленном файле

4 года назад
vasiliy_ma
Василий 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$14
2 дня
Escrow
Спасибо за проделанную работу! Все сделано по тех заданию в срок. Работой доволен, рекомендую!
Обсудили ТЗ, работу согласовали. Оплата получена. Хороший онлайн. Надеюсь на дальнейшую работу.

Заявки фрилансеров

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад