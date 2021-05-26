Необходимо сделать модуль по ценообразованию в 1с торговый комплекс.

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка720 просмотров

Необходимо сделать модуль по ценообразованию в 1с торговый комплекс.

4 года назад
AndrewKTO1
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Ильсаф
 
37 лет
11 лет в сервисе
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4 года назад