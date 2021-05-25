Наименование для печати и Наименование. Вот в наименование для печати влезает все, что надо, а в Наименование не влезает- обрезается Скрин в приложении.
Доработать отчет
В отчет АнализПродаж необходимо:
Добавить дату последнего поступления для Номенклатуры (не для Характеристики)
Добавить вывод основного изображения в отчет (с возможностью формировать отчет без него)
Отчет и базу предоставлю
Заявки фрилансеров
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