Сделать два отчета

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Сделать два отчета, Отчет по KPI и Отчет план-факт по Бренду

Оплата по договорености

4 года назад
Misha82
Миша 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров