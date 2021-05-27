Перенос данных с CRM 2.0 std на CRM 3.0 Проф [table]Перенос данных с CRM 2.0 std на CRM 3.0 Проф[/table][table]Перенос данных с CRM 2.0 std на CRM 3.0 Проф[/table]
Переделка внешней обработки
Необходимо переделать обработку для КА в обработку для УНФ
Заявки фрилансеров
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