Обновление до 1С УНФ 1.6.16

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки490 просмотров

Необходимо обновить версию 1С УНФ. Перенеся в новую версию доработки, что были сделаны нами на теперешней (старой) версии, справочники и аналитику. Список доработок и базу вышлю при общении.

4 года назад
guest_1622284933496
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Николай
 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
4 года назад
Сергей
 
43 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад