Программист 1с (КИЕВ) для регулярного сотрудничества

- 1с 7

- регулярно 2-3 раза мес требуется кодить какие-то хотелки в отчетах для бухгалтерии

- обязательно иметь возможность иногда приезжать на физический адрес Киев, рядом аэ Жуляны, иногда удаленно

- Опыт

- Указывайте средний уровень оплаты за час (понятно, что каждая задача имеет свою сложность и стоимость )

в отклике ждем ваш телефон для связи!!! (ОБЯЗАТЕЛЬНО)