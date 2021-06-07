Программист 1с (КИЕВ) для регулярного сотрудничества

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Закрыт3 заявки598 просмотров

Программист 1с (КИЕВ) для регулярного сотрудничества

- 1с 7

- регулярно 2-3 раза мес требуется кодить какие-то хотелки в отчетах для бухгалтерии

- обязательно иметь возможность иногда приезжать на физический адрес Киев, рядом аэ Жуляны, иногда удаленно

- Опыт

- Указывайте средний уровень оплаты за час (понятно, что каждая задача имеет свою сложность и стоимость )

в отклике ждем ваш телефон для связи!!! (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

4 года назад
Roma123
Роман 
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7 месяцев назад

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