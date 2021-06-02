Программист 1с (КИЕВ) для регулярного сотрудничества - 1с 7 - регулярно 2-3 раза мес требуется кодить какие-то хотелки в отчетах для бухгалтерии - обязательно иметь возможность иногда приезжать на физический адрес ...
Исправить обработку для импорта выписки клиент-банка
исправить обработку для импорта выписки клиент-банка Укрсиб
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