1с-битрикс принять данные в формате json (экспорт из 1с)

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки386 просмотров

из 1с есть поток json, нужно его принять и обработать.

Два этапа

1. Загрузка товаров всех

2. Обновления товарных остатков

Полей не много для экспорта

4 года назад
josgir
Петр 
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