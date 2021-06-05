Программист 1с (КИЕВ) для регулярного сотрудничества - 1с 7 - регулярно 2-3 раза мес требуется кодить какие-то хотелки в отчетах для бухгалтерии - обязательно иметь возможность иногда приезжать на физический адрес ...
Настроить существующий модуль выгрузки контента из 1с8 на HUBBER (хмl)
Настроить существующий модуль выгрузки контента сайта из 1с8 для платформы HUBBER (XML, YML)
Мебельная тематика.
Оцениваем работу как 2-3 часа. В любом случае по договоренности.
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