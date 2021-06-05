Программист 1с (КИЕВ) для регулярного сотрудничества - 1с 7 - регулярно 2-3 раза мес требуется кодить какие-то хотелки в отчетах для бухгалтерии - обязательно иметь возможность иногда приезжать на физический адрес ...
Организация работы розничной сети магазинов в 1С
Исходные условия - розничная сеть магазинов в г. Ульяновске работающих не на 1С.
Задача:
- Разовая работа по переводу всей компании на 1C (с возможным последующим сопровождением)
- Настройка всех бизнес-процессов касаемых работы в 1С (УТ, бухгалтерия) в т.ч. имеющих не типовые решения
- Создание не типовых форм отчетов в 1С УТ, Бухгалтерия, ЗУП
Требования:
- Осуществление поставленных задач в четко оговоренные сроки
- Опыт внедрения программ 1С «с нуля»
- Самостоятельная разработка нетипичных конфигураций систем на базе 1С
- Понимание основных бизнес-процессов организации розничной торговли
- Дисциплинированность, коммуникативность, аналитическое мышление, ответственность
- Умение составлять инструкции к разработанным модулям
- Умение обучать сотрудников компании работе с программами 1С
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