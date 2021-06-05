Организация работы розничной сети магазинов в 1С

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки1684 просмотра

Исходные условия - розничная сеть магазинов в г. Ульяновске работающих не на 1С. 

Задача:​​​​​​​

- Разовая работа по переводу всей компании на 1C (с возможным последующим сопровождением)

- Настройка всех бизнес-процессов касаемых работы в 1С (УТ, бухгалтерия) в т.ч. имеющих не типовые решения

- Создание не типовых форм отчетов в 1С УТ, Бухгалтерия, ЗУП

Требования:

- Осуществление поставленных задач в четко оговоренные сроки

​​​​​​​- Опыт внедрения программ 1С «с нуля»

- Самостоятельная разработка нетипичных конфигураций систем на базе 1С

- Понимание основных бизнес-процессов организации розничной торговли

- Дисциплинированность, коммуникативность, аналитическое мышление, ответственность

- Умение составлять инструкции к разработанным модулям

- Умение обучать сотрудников компании работе с программами 1С

4 года назад
guest_16228960907865
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
4 года назад
Сергей
 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад