Лаб. роботу по С++

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Закрыт3 заявки415 просмотров

Завдання Створити два-три класи, що описують об’єкти із предметної

області, вказаної в індивідуальному завданні.

Кожен клас повинен містити:

- не менше двох змінних-членів

- функцію-член, яка повертає рядок із описом об’єкта

- функцію-член, в якій здійснюється заповнення полів об’єкта

певними значеннями (значення повинні бути аргументами

функції)

- довільну кількість інших функцій-членів з довільною

функціональністю.

Класи повинні задовільняти принципу інкапсуляції.

В головній програмі необхідно

- оголосити змінні та/або контейнери об'єктів різних класів

- встановити всі об'єкти в коректний стан

- вивести на екран інформацію про всі об'єкти

- виконати декілька функцій об’єктів різних класів.

Вариант 19 Прокат авто рекоменд. класи: авто, прокат

4 года назад
v_ugrynchuk
Владислав 
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