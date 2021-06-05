Программист 1с (КИЕВ) для регулярного сотрудничества - 1с 7 - регулярно 2-3 раза мес требуется кодить какие-то хотелки в отчетах для бухгалтерии - обязательно иметь возможность иногда приезжать на физический адрес ...
Лаб. роботу по С++
Завдання Створити два-три класи, що описують об’єкти із предметної
області, вказаної в індивідуальному завданні.
Кожен клас повинен містити:
- не менше двох змінних-членів
- функцію-член, яка повертає рядок із описом об’єкта
- функцію-член, в якій здійснюється заповнення полів об’єкта
певними значеннями (значення повинні бути аргументами
функції)
- довільну кількість інших функцій-членів з довільною
функціональністю.
Класи повинні задовільняти принципу інкапсуляції.
В головній програмі необхідно
- оголосити змінні та/або контейнери об'єктів різних класів
- встановити всі об'єкти в коректний стан
- вивести на екран інформацію про всі об'єкти
- виконати декілька функцій об’єктів різних класів.
Вариант 19 Прокат авто рекоменд. класи: авто, прокат
Заявки фрилансеров
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