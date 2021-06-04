Доработка прав в 1С УН

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У нас база 1С УНФ

добавили блок Производство

Нужно добавть возможность регулирования прав доступа.

Сейчас когда убираем галочку прав админа, этот блок становится не доступным.

4 года назад
as390
46 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров