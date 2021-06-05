Синхронизация с 1С

$20
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки528 просмотров

Синхронизация с программой «1С» (выгрузка товара + загрузка ф.и.о. полностью и номер телефона в формате +79....... без заполнения каждый раз (номер телефона автоматически заполнялся из регистрационных данных).

Сейчас, есть проект Django, python на нем сделать выгрузку и загрузку по 1С. 

жду обсуждений 

DjangoPython
4 года назад
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
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