Mkz.co.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок188 просмотров

Необходимо сделать:

1. редизайн сайта и верстку

2.при переносе сайта на новый хостинг при регистрации на сайте перестало приходить подтверждение

на e-mail клиента.надо починить

12 лет назад
markiza2
51 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров