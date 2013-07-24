Доработка интернет магазина на 1с Битрикс

При оформлении заказа на странице http://royalpetbox.ru/index.php?route=checkout/checkout доступна опция "Оформить заказ в качестве Гостя". При выборе ее человеку должно предлагаться для оформления заказа заполнить только два обязательных поля: Ваше ФИО, Телефон. Реализовать надо ...