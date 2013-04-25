нужно сделать простой инетрнет магазин на основе вот этого: http://www.biojouvance.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=BIOJOUVANCE&Category_Code=001 пример товара: https://biojouvance.laservers.com/mm5/merchant.mvc?Session_ID=8e70ec6a10bd9e2245fb436e5618bfa2&Screen=PROD&Store_Code=BIOJOUVANCE&Product_Code=CRYO-100-R&Category_Code=001 будет новый дизайн , но он по структуре ...
PHP разработчик на проекты 1С-Битрикс
Требуется опытный PHP-разработчик, способный делать качественные (!) сайты, а именно интернет-магазины и модули на платформе 1С-Битрикс (и последующее их размещение в Маркетплейс)
Основные требования:
1) Опыт разработки на CMS 1С-Битрикс (знание PHP + MySQL на уровне 4+ или 5-);
2) Прямые руки, валидный и кроссбраузерный код (HTML,CSS...знание HTML5 + CSS3 будет плюсом);
3) Умение делать всякие красивые плюшки на AJAX/JavaScript/jQuery;
4) Хорошо читаемый и структурируемый php код;
5) Понимание и применение трендов в веб-разработке сайтов;
6) Умение работать с социальными виджетами (соц/кнопки, соц/плагины);
7) Понимание того, насколько важно юзабилити для создание качественного, продающего сайта;
8) Умение работать с мобильными версиями сайта (для iOS, Android);
9) Минимальное знание SEO;
10) Знание английского (на всякий случай);
11) Позитивный настрой и любовь к своей работе :)
На первое время работа будет вестись из дома. Впоследствии, если вы из Томска, работа в офисе, если нет - продолжаем работать в удаленном режиме.
Оплата - по факту выполнения проекта. Если вы грамотный специалист, обижать деньгами не будем.
В общем, если вы умеете (!) делать хорошие и качественные сайты на 1С-Битрикс и понимаете, чем отличается продающий сайт от обыкновенного ГС, то мы с вами без проблем сработаемся.
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