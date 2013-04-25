PHP разработчик на проекты 1С-Битрикс

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Закрытнет заявок134 просмотра

Требуется опытный PHP-разработчик, способный делать качественные (!) сайты, а именно интернет-магазины и модули на платформе 1С-Битрикс (и последующее их размещение в Маркетплейс)

Основные требования:

1) Опыт разработки на CMS 1С-Битрикс (знание PHP + MySQL на уровне 4+ или 5-);

2) Прямые руки, валидный и кроссбраузерный код (HTML,CSS...знание HTML5 + CSS3 будет плюсом);

3) Умение делать всякие красивые плюшки на AJAX/JavaScript/jQuery;

4) Хорошо читаемый и структурируемый php код;

5) Понимание и применение трендов в веб-разработке сайтов;

6) Умение работать с социальными виджетами (соц/кнопки, соц/плагины);

7) Понимание того, насколько важно юзабилити для создание качественного, продающего сайта;

8) Умение работать с мобильными версиями сайта (для iOS, Android);

9) Минимальное знание SEO;

10) Знание английского (на всякий случай);

11) Позитивный настрой и любовь к своей работе :)

На первое время работа будет вестись из дома. Впоследствии, если вы из Томска, работа в офисе, если нет - продолжаем работать в удаленном режиме.

Оплата - по факту выполнения проекта. Если вы грамотный специалист, обижать деньгами не будем.

В общем, если вы умеете (!) делать хорошие и качественные сайты на 1С-Битрикс и понимаете, чем отличается продающий сайт от обыкновенного ГС, то мы с вами без проблем сработаемся.

AJAXAndroidCSSHTMLiOSJavaScriptjQueryMySQLPHP
12 лет назад
GoodSpeed
Илья 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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