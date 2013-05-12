Правки и доработки интернет-магазина на 1С Битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен3 заявки182 просмотра

Здравствуйте. Необходимо внести небольшие правки в интернет-магазин www.altoris.com.ua работающий на 1С Битрикс (редакция Бизнес).

В административной части:

1. В настройках, в списке пользователей, добавить несколько колонок: дата регистрации пользователя, принадлежность к группе пользователей.

На сайте:

1. Немного подправить верстку меню навигации каталога.

2. Исправить ошибку, с поиском, не открывается страница найденного товара через поиск.

3. В поиске, не находятся товары по артикулу.

4. В каталоге, цены отображаются округленно, без копеек, необходимо отображение цены с копейками.

5. В нижней шапке, воскресенье отметить как выходной день.

6. На странице оформления заказа в блоке доставка, поменять «Доставка курьером по Украине» на «Доставка транспортом компании», в блоке оплата добавить вид оплаты «Оплата наличными» и отметить эти виды оплаты и доставки по умолчанию.

Просьба указывать точную стоимость и срок выполнения работы.

12 лет назад
khudiev
Руслан 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

tuning-soft
Антон 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$80
1 день
Все выполнено в кратчайшие сроки и на высочайшем уровне. Обязательно буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличная и четкая постановка задачи, что ускоряет процесс и экономит средства заказчика, всегда на связи, все оплачено в полном объеме и без проблем. Рекомендую как профессионального и надежного заказчика! И всегда лучших и надежных исполнителей!

Заявки фрилансеров

tuning-soft
Антон 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Opencart

    Интересуют люди, которые знакомы непосредственно с корнем шаблона open cart, интересует расширение функционала сайта, доработка дизайна и исправления багов шаблона.

    Opencart
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подключить автоплатежи interkassa к сайту

    Здравствуйте, у меня есть сайт, где имеются товары. Мне нужно сделать автоприем платежей через сервис interkassa, прошу не беспокоить тех, кто не знаком с данным сервисом и не имеет опыта. Нужно сделать ...

    PHP
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин на WordPress

    $250

    Шаблон: http://www.elegantthemes.com/preview/Boutique/ Дополнительнае требования 1.исключить использование ТИЦ (в некоторых исключениях обязательно использовать тег: no index/no follow) 2.каждая страница должна быть с ЧПУ 3.установить фавикон; 4.при наведении на кнопки они ...

    WordPress
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Аналог сайта

    $250

    Нужен сайт аналог http://shop.konoos.ru/. Очень желательно на joomla 2.5 с virtuemart. Не требую полной копии можно подобрать похожий шаблон и настроить его соответственно. Подробное ТЗ: 1. Главная страница должна выглядеть ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад