По ряду причин перехожу с oscommerce на opencart. Ищу человека хорошо разбирающегося в обоих CMS.
Правки и доработки интернет-магазина на 1С Битрикс
Здравствуйте. Необходимо внести небольшие правки в интернет-магазин www.altoris.com.ua работающий на 1С Битрикс (редакция Бизнес).
В административной части:
1. В настройках, в списке пользователей, добавить несколько колонок: дата регистрации пользователя, принадлежность к группе пользователей.
На сайте:
1. Немного подправить верстку меню навигации каталога.
2. Исправить ошибку, с поиском, не открывается страница найденного товара через поиск.
3. В поиске, не находятся товары по артикулу.
4. В каталоге, цены отображаются округленно, без копеек, необходимо отображение цены с копейками.
5. В нижней шапке, воскресенье отметить как выходной день.
6. На странице оформления заказа в блоке доставка, поменять «Доставка курьером по Украине» на «Доставка транспортом компании», в блоке оплата добавить вид оплаты «Оплата наличными» и отметить эти виды оплаты и доставки по умолчанию.
Просьба указывать точную стоимость и срок выполнения работы.
Выбранный исполнитель
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