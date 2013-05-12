Правки и доработки интернет-магазина на 1С Битрикс

Здравствуйте. Необходимо внести небольшие правки в интернет-магазин www.altoris.com.ua работающий на 1С Битрикс (редакция Бизнес).

В административной части:

1. В настройках, в списке пользователей, добавить несколько колонок: дата регистрации пользователя, принадлежность к группе пользователей.

На сайте:

1. Немного подправить верстку меню навигации каталога.

2. Исправить ошибку, с поиском, не открывается страница найденного товара через поиск.

3. В поиске, не находятся товары по артикулу.

4. В каталоге, цены отображаются округленно, без копеек, необходимо отображение цены с копейками.

5. В нижней шапке, воскресенье отметить как выходной день.

6. На странице оформления заказа в блоке доставка, поменять «Доставка курьером по Украине» на «Доставка транспортом компании», в блоке оплата добавить вид оплаты «Оплата наличными» и отметить эти виды оплаты и доставки по умолчанию.

Просьба указывать точную стоимость и срок выполнения работы.