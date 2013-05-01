Интернет-магазин по краскам

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен41 заявка311 просмотров

всем привет.

все адекватные разработчики с кем работаю заняты. Поэтому создаю новый проект.

Требуется создать ИМ по краскам. CMS не принципиально. Около 200 наименований товаров. Сайт нужен под ключ.

Сайт видется как каталог продукции производителя с формой заказа/заявки.

Логотип и цветовая схема утверждена.

Нравятся проекты feidal.ru (каталог сразу начинаться должен слева от слайдера)

Палитра: royal-paint.ru

Подача информации: krasko.ru

Оплата Яндекс деньгами или на счет в альфабанке.

ася: 208 514 990 ноль

12 лет назад
websson
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад
$800
14 дней
Все отлично! рекомендую! качественный дизайн-макет, всегда на связи! Приятно работать
Работать с Владом очень просто и легко. Во-первых соотношение стоимости, сроков и объема работ очень адекватное, во-вторых все доработки обсуждаются отдельно, а не вписываются по прихоти заказчика в общий список бесплатно, самое главное ответственность перед исполнителем. Максимальный бал не ставлю так как была протяжка по оплате, но оплата была выплачена + получена компенсация. Причиной протяжки стали форс мажорные обстоятельства, что в итоге было подтверждено. Я продолжу с Вам Влад дальнейшее сотрудничество. Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад

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