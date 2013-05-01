Интернет-магазин по краскам

Работать с Владом очень просто и легко. Во-первых соотношение стоимости, сроков и объема работ очень адекватное, во-вторых все доработки обсуждаются отдельно, а не вписываются по прихоти заказчика в общий список бесплатно, самое главное ответственность перед исполнителем. Максимальный бал не ставлю так как была протяжка по оплате, но оплата была выплачена + получена компенсация. Причиной протяжки стали форс мажорные обстоятельства, что в итоге было подтверждено. Я продолжу с Вам Влад дальнейшее сотрудничество. Спасибо за проект.