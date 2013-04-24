Интернет-магазин детских товаров

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Закрыт29 заявок229 просмотров

Интересует формат магазина по типу http://www.bonprix.ua - где есть привязки размера к цвету и наоборот, а так же с импортом данных с xcl формата, и в дальнейшем работа с парсерами.

12 лет назад
nana21078
Наталья 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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