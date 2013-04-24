Интересует формат магазина по типу http://www.bonprix.ua - где есть привязки размера к цвету и наоборот, а так же с импортом данных с xcl формата, и в дальнейшем работа с парсерами.
Нужен специалист по Zen cart
требуется доработать интернет магазин для полного функционирования,интернет магазин на шаблоне Zen cart приобретенный на монстрах,
адрес: www.Dveri-n.ru , жду ваших предложений и стоимости работ,спасибо.
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