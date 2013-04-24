Нужен интернет-магазин

нужно сделать простой инетрнет магазин

на основе вот этого:

http://www.biojouvance.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=BIOJOUVANCE&Category_Code=001

пример товара:

https://biojouvance.laservers.com/mm5/merchant.mvc?Session_ID=8e70ec6a10bd9e2245fb436e5618bfa2&Screen=PROD&Store_Code=BIOJOUVANCE&Product_Code=CRYO-100-R&Category_Code=001

будет новый дизайн , но он по структуре отличаться не будет.

пишите цмс , стоимость и сроки . Более полное ТЗ будет готово на днях.