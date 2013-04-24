Доработка сайта интернет-магазина на AmiroCMS

Нужен специалист, знакомый с AmiroCMS.

Планируем методично пройтись по всем разделам сайта, поправить верстку, где надо - нарисовать и интегрировать новый макет.

На втором этапе планируем запустить несколько новых функций по улучшению навигации на сайте, сортировке товаров, их привязке по темам к новостям и статьям.

Указанный бюджет - ориентировочный, при утверждении конкретного плана работ может быть скорректирован в большую сторону.