Клиенты жалуются, что неудобно заказывать. Упростить форму, сделать более доступной. Товаров мало, но добавляются. www.proluzgu.ru
Доработка сайта интернет-магазина на AmiroCMS
Нужен специалист, знакомый с AmiroCMS.
Планируем методично пройтись по всем разделам сайта, поправить верстку, где надо - нарисовать и интегрировать новый макет.
На втором этапе планируем запустить несколько новых функций по улучшению навигации на сайте, сортировке товаров, их привязке по темам к новостям и статьям.
Указанный бюджет - ориентировочный, при утверждении конкретного плана работ может быть скорректирован в большую сторону.
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