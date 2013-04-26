Создание интернет магазина по шаблону на joomla

Есть шаблон на joomla, нужно его подкорректировать и наполнить контентом, товарами, текст товаров и контента на английском, нужно перевести (обязательно проверим сайт на плагиат!)

Количество товаров на сайте не более 50 (вроде бы 30)

шапку нужно будет немного доработать!

Работаем по СБР или оплата по факту.

В прикрепленном файле задачи по сайту которые нужно реализовать, так же обязательна дальнейшая поддержка сайта, сайт должен быть оптимизирован

свою цену обязательно пишите в комментариях