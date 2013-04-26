Создание интернет магазина по шаблону на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок157 просмотров

Есть шаблон на joomla, нужно его подкорректировать и наполнить контентом, товарами, текст товаров и контента на английском, нужно перевести (обязательно проверим сайт на плагиат!)

Количество товаров на сайте не более 50 (вроде бы 30)

шапку нужно будет немного доработать!

Работаем по СБР или оплата по факту.

В прикрепленном файле задачи по сайту которые нужно реализовать, так же обязательна дальнейшая поддержка сайта, сайт должен быть оптимизирован

свою цену обязательно пишите в комментариях

Joomla
12 лет назад
madeindream
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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