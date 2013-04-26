Бюджет по договоренности программист на Битрикс В команду интернет-магазина требуется программист, разбирающийся в данной CMS. В задачи будет входить: поддержка сайта, разработка новых модулей и компонентов. ...
Интернет магазин шин и дисков
Сделать интернет магазин шин и дисков или доработать существующий. Нужно чтобы с одного сайта загружалась полностью товар на наш сайт через парсер. Если говорить простыми словами сделать копию сайта донора. Все подробности в личке либо icq 370622105
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