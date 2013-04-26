Бюджет по договоренности

программист на Битрикс

В команду интернет-магазина требуется программист, разбирающийся в данной CMS.

В задачи будет входить: поддержка сайта, разработка новых модулей и компонентов.

Хочется видеть в человеке не просто тупо выполняющего свою работу, но и человека заинтересованного в развитии проекта, болеющего за дело.

Желательно из СПБ.

Оплата обсуждается.