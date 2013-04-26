Программист на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок106 просмотров

Бюджет по договоренности

программист на Битрикс

В команду интернет-магазина требуется программист, разбирающийся в данной CMS.

В задачи будет входить: поддержка сайта, разработка новых модулей и компонентов.

Хочется видеть в человеке не просто тупо выполняющего свою работу, но и человека заинтересованного в развитии проекта, болеющего за дело.

Желательно из СПБ.

Оплата обсуждается.

12 лет назад
Motomarine
Виктор 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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