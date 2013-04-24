Необходимо доработать интернет магазина на 1С Битрикс, редакция Бизнес. - Основная задача: интеграция с веб сервисами Microsoft Dynamics NAV (тут надо немного изучить предмет.) - Внести правки по ...
Редизайн сайта каталога ( joomla 3.0 + joomshoppin
Есть пример - готовый интернет магазин на joomla 3.0 + joomshopping (http://fenixvl.tmweb.ru/).
Необходимо: заменить дизайн и сделать просто сайт каталог. детских товаров.
Каталог работает по типу магазина - товары выбираются в корзину и отправляется заявка менеджеру магазина.
Стоимость: без фильтра - 3500, с фильтром - 5000 руб
Во вложении - страницы сайта - каталога.
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