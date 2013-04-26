Необходимо внести правки в существующий магазин на движке Vamshop Прилагаю задание: 14. В корзине сделать изменение количества товаров одним кликом, см рис. 5. 15. В чекауте сделать (либо настроить) вывод ...
Пара несложных заданий по магазину на opencart
1. Необходимо настроить модуль доставки
2. Разместить в шапке главной страницы номер городского телефона и кнопку звонка с сайта (+поставить скрипт звонка с сайта)
ТЗ готово.
Екатерина
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