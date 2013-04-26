Добавление модулей на Джумла+виртуамарт

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок184 просмотра

Добавить на сайт на джумле+виртуамарт модули:

1. ЧПУ

2. Обратный звонок

3. Фильтры по товарам

4. Слайдер

Желательны ответы с номерами телефонов.

Joomla
12 лет назад
Elmate
58 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание интернет магазина по шаблону на joomla

    Есть шаблон на joomla, нужно его подкорректировать и наполнить контентом, товарами, текст товаров и контента на английском, нужно перевести (обязательно проверим сайт на плагиат!) Количество товаров на сайте не более 50 (вроде бы ...

    Joomla
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на VamShop

    Необходимо внести правки в существующий магазин на движке Vamshop Прилагаю задание: 14. В корзине сделать изменение количества товаров одним кликом, см рис. 5. 15. В чекауте сделать (либо настроить) вывод ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет магазин шин и дисков

    $250

    Сделать интернет магазин шин и дисков или доработать существующий. Нужно чтобы с одного сайта загружалась полностью товар на наш сайт через парсер. Если говорить простыми словами сделать копию сайта донора. Все подробности в личке ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист на Битрикс

    Бюджет по договоренности программист на Битрикс В команду интернет-магазина требуется программист, разбирающийся в данной CMS. В задачи будет входить: поддержка сайта, разработка новых модулей и компонентов. ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта каталога ( joomla 3.0 + joomshoppin

    $170

    Есть пример - готовый интернет магазин на joomla 3.0 + joomshopping (http://fenixvl.tmweb.ru/). Необходимо: заменить дизайн и сделать просто сайт каталог. детских товаров. Каталог работает по типу магазина - товары выбираются в корзину ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка интернет магазина на 1с Битрикс

    $500

    Необходимо доработать интернет магазина на 1С Битрикс, редакция Бизнес. - Основная задача: интеграция с веб сервисами Microsoft Dynamics NAV (тут надо немного изучить предмет.) - Внести правки по ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обновление главной страницы в Vamshop

    Нужно изменить главную страницу магазина bellissimoo.net.Сделать фильтр по отбору товаров (производитель,размер, вид продукции, наполнитель,цена), изменить картинку на главной странице, перенести новости, сделать на главной странице распродажу и новые поступления.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад