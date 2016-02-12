Обслуживание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт12 заявок366 просмотров

Необходим человек для обслуживание сайта: вычистить и разместить новый материал, посмотреть его на практичность и вирусы. И в дальнейшем добавлять один-два раза в неделю информацию.

сайт : http://yoga.poltava.ua/

9 лет назад
guest_14552778548468
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров