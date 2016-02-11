Починить взломанную впс

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Закрыт5 заявок164 просмотра

взломали впс, залили доры. я их удалил, но сайт очень долго открывается или не открывается совсем. сам сайт на вордпресс.

найти, починить, сменить все доступы, вернуть как было и чтобы работало) лучше бы без переустановки... и желательно найти как взломали и прикрыть дыру.

оплата рублями на сбер, вм, киви, яд. указывайте ~ценник и скайп.

WordPress
9 лет назад
yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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