Починить взломанную впс

взломали впс, залили доры. я их удалил, но сайт очень долго открывается или не открывается совсем. сам сайт на вордпресс.

найти, починить, сменить все доступы, вернуть как было и чтобы работало) лучше бы без переустановки... и желательно найти как взломали и прикрыть дыру.

оплата рублями на сбер, вм, киви, яд. указывайте ~ценник и скайп.