Перестал грузится сяйт на wordpress, hosting hostinger.ru premium , меня уже не раз перекидывали с одного сервера на другой но скорость не улучшилась, подключил wp cache тоже не помогает, предпологаю проблема ...
Починить взломанную впс
взломали впс, залили доры. я их удалил, но сайт очень долго открывается или не открывается совсем. сам сайт на вордпресс.
найти, починить, сменить все доступы, вернуть как было и чтобы работало) лучше бы без переустановки... и желательно найти как взломали и прикрыть дыру.
оплата рублями на сбер, вм, киви, яд. указывайте ~ценник и скайп.
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