Перестал грузится сяйт на wordpress, hosting hostinger.ru premium , меня уже не раз перекидывали с одного сервера на другой но скорость не улучшилась, подключил wp cache тоже не помогает, предпологаю проблема ...
Нужно улучшить скорость загрузки
Жду предложения по срокам и стоимости.
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