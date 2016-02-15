Нужно улучшить скорость загрузки

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка134 просмотра

Жду предложения по срокам и стоимости.

Работаем без предоплаты. Оплата золотой короной или яндекс деньгами.

9 лет назад
Artur_Sergeevi4
Артур 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров