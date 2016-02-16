Требуются тестеры Android приложений

Нужны люди для тестирования приложений на Android.

Все приложения находятся на Play Market.

Подойдут все люди, у которых есть гаджеты на такой ОС.

На тестирование одного приложения уходит около 2 часов, за которое мы заплатим вам 2500руб. Можем платить поэтапно.

Что делать – объясним. Справляются все.