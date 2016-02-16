Опытный тестировщик с мобильными девайсами на проверку портала

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт19 заявок597 просмотров

Требуется профи тестирования для ручной проверки нового функционала портала (проверка верстки и работоспособности на десктопе, планшетах и смартфонах). 

Подробности будут озвучены успешным кандидатам.  

В ответе на проект указывайте: 

1) Ваш парк устройств (список смартфонов, планшетов + операционные системы, которые на них установлены). 

2) Опыт работы (что и когда тестировали, сколько лет этим занимаетесь). 

3) Стоимость 1 рабочего дня или часа.

Работа на проект. Не постоянная. 

9 лет назад
Rinat_H
Ринат 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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