Необходимо: 1. протестировать функционал генерации информера. 2. протестировать визуальный конструктор, настроить вид исходя из цветовой гаммы вашего сайта. 3. реально установить на свой сайт и проверить работу информера. (показать ссылку на установленный ...
Опытный тестировщик с мобильными девайсами на проверку портала
Требуется профи тестирования для ручной проверки нового функционала портала (проверка верстки и работоспособности на десктопе, планшетах и смартфонах).
Подробности будут озвучены успешным кандидатам.
В ответе на проект указывайте:
1) Ваш парк устройств (список смартфонов, планшетов + операционные системы, которые на них установлены).
2) Опыт работы (что и когда тестировали, сколько лет этим занимаетесь).
3) Стоимость 1 рабочего дня или часа.
Работа на проект. Не постоянная.
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