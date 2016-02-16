Установить информер

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрытнет заявок155 просмотров

Необходимо:

1. протестировать функционал генерации информера.

2. протестировать визуальный конструктор, настроить вид исходя из цветовой гаммы вашего сайта.

3. реально установить на свой сайт и проверить работу информера. (показать ссылку на установленный информер)

4.написать отчет об удобстве использования. Что удобно/неудобно, что необходимо поменять/доработать.

Страница генерации информера: http://fortrader.org/quotes/informer

Выберу несколько исполнителей

Цена/Сроки

9 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров