Анализ сайта, изменение и доработка.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок173 просмотра

Необходимо провести полный анализ сайта logiterm.com.ua. Определить наличие ошибок, и необходимость доработки. Настроить гугл аналитику.

Провести необходимые работы по оптимизации сайта. Сделать некоторые правки в наполнении.

Периодическая поддержка сайта, редактирование текста, добавление фотографий, установка кнопок.

9 лет назад
ilyadenschikov56
Илья 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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