Требуется профи тестирования для ручной проверки нового функционала портала (проверка верстки и работоспособности на десктопе, планшетах и смартфонах). Подробности будут озвучены успешным кандидатам. В ответе на проект указывайте: 1) Ваш парк устройств ...
QA Engineer (Тестировщик)
Компании работающей в области продвижения и продаж программного обеспечения для ru/eng рынков для удаленной работы требуется QA Engineer (Тестировщик), для обеспечения качества технически непростого web-проекта. Суть в том, чтобы не клиент искал баги в нашей работе, а они находились бы до сдачи проекта.
Обязанности:
- тестирование web-продуктов;
- создание тестовой документации (чек-листы, тест кейсы).
- выявление ошибок
- постановка задач (описать ошибку, приложить всю необходимую информацию)
- проконтролировать выполнение заданий
- Контроль ф-циональности по ТЗ (читаем поставленную задачу и проверяем, всё ли выполнено)
- адекватность, обучаемость, общительность
- опыт работы по тестированию сайтов
- знание основ css, html
- понимание принципов работы HTTP
- опыт тестирования API
- знакомство с Issue Tracking системами (Jira, RedMine, etc.)
- работа удалённая, но не менее 80-100 часов в месяц.
- доступность с 10 до 18 по московскому времени
- смелый и самостоятельный подход к тестированию, умение придумывать нестандартные cases
- аккуратное ведение тестовой документации
- дисциплинированность и четкость
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