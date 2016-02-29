QA Engineer (Тестировщик)

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт54 заявки1219 просмотров

Компании работающей в области продвижения и продаж программного обеспечения для ru/eng рынков для удаленной работы требуется QA Engineer (Тестировщик), для обеспечения качества технически непростого web-проекта. Суть в том, чтобы не клиент искал баги в нашей работе, а они находились бы до сдачи проекта.

Обязанности:

  • тестирование web-продуктов;
  • создание тестовой документации (чек-листы, тест кейсы).
  • выявление ошибок
  • постановка задач (описать ошибку, приложить всю необходимую информацию)
  • проконтролировать выполнение заданий
  • Контроль ф-циональности по ТЗ (читаем поставленную задачу и проверяем, всё ли выполнено)
Требования:

  • адекватность, обучаемость, общительность
  • опыт работы по тестированию сайтов
  • знание основ css, html
  • понимание принципов работы HTTP
  • опыт тестирования API
  • знакомство с Issue Tracking системами (Jira, RedMine, etc.)
  • работа удалённая, но не менее 80-100 часов в месяц.
  • доступность с 10 до 18 по московскому времени
  • смелый и самостоятельный подход к тестированию, умение придумывать нестандартные cases
  • аккуратное ведение тестовой документации
  • дисциплинированность и четкость
Оплата почасовая, ставка 2.5$/час
CSSHTML
9 лет назад
alexse
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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