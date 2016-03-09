Поиск вирусов на сайте и настройка защиты

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен2 заявки135 просмотров

Нужен специалист, по выявлению дыр на сайте, защиты сайта, поиска вредоносных скриптов и удаление их.

9 лет назад
babushkatanya
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Все сделано быстро и качественно. На все вопросы я получил ответы и рекомендации. Спасибо большое, сотрудничеством доволен!
Рекомендую сотрудничать! Оплата состоялась сразу же после решения задачи, в процессе была кооперация по всем возникавшим вопросам. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем :)

Заявки фрилансеров

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Посмотреть сайт worksforme.ru

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, посмотрите сайт http://worksforme.ru сайт для поиска заказов с различных бирж фриланс, если найдете ошибки или что то предложите добавить пишите на почту

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тестирование онлайн сервиса поиска и заказа круизов

    http://www.skyway.kz/ Серая форма слева, закладка "Круизы" Оригинальный поиск круизов http://www.mvoyage.com.ua/ Требуется тестировать сам онлайн на его корректность и в сравнении с оригиналом Браузеры для тестирования: ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анализ сайта, изменение и доработка.

    Необходимо провести полный анализ сайта logiterm.com.ua. Определить наличие ошибок, и необходимость доработки. Настроить гугл аналитику. Провести необходимые работы по оптимизации сайта. Сделать некоторые правки в наполнении. Периодическая поддержка сайта, редактирование текста, добавление фотографий, установка ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • QA Engineer (Тестировщик)

    Компании работающей в области продвижения и продаж программного обеспечения для ru/eng рынков для удаленной работы требуется QA Engineer (Тестировщик), для обеспечения качества технически непростого web-проекта. Суть в том, чтобы не клиент искал баги в нашей ...

    CSSHTML
    Тестирование сайтов54 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Опытный тестировщик с мобильными девайсами на проверку портала

    Требуется профи тестирования для ручной проверки нового функционала портала (проверка верстки и работоспособности на десктопе, планшетах и смартфонах).  Подробности будут озвучены успешным кандидатам.   В ответе на проект указывайте:  1) Ваш парк устройств ...

    Тестирование сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Есть сайт, онлайн кинотеатр на вордпресс, время загрузки сайта по разным тестам 10-16 секунд. Нужно найти причину такой долгой загрузки и по максиму это оптимизировать. Вплоть до смены хостинга, ...

    WordPress
    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установить информер

    Необходимо: 1. протестировать функционал генерации информера. 2. протестировать визуальный конструктор, настроить вид исходя из цветовой гаммы вашего сайта. 3. реально установить на свой сайт и проверить работу информера. (показать ссылку на установленный ...

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуются тестеры Android приложений

    Нужны люди для тестирования приложений на Android.  Все приложения находятся на Play Market.  Подойдут все люди, у которых есть гаджеты на такой ОС.  На тестирование одного приложения уходит около 2 часов, за ...

    Android
    Тестирование сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад