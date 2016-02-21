http://www.skyway.kz/ Серая форма слева, закладка "Круизы" Оригинальный поиск круизов http://www.mvoyage.com.ua/ Требуется тестировать сам онлайн на его корректность и в сравнении с оригиналом Браузеры для тестирования: ...
Посмотреть сайт worksforme.ru
Здравствуйте уважаемые фрилансеры, посмотрите сайт http://worksforme.ru сайт для поиска заказов с различных бирж фриланс, если найдете ошибки или что то предложите добавить пишите на почту
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо провести полный анализ сайта logiterm.com.ua. Определить наличие ошибок, и необходимость доработки. Настроить гугл аналитику. Провести необходимые работы по оптимизации сайта. Сделать некоторые правки в наполнении. Периодическая поддержка сайта, редактирование текста, добавление фотографий, установка ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Компании работающей в области продвижения и продаж программного обеспечения для ru/eng рынков для удаленной работы требуется QA Engineer (Тестировщик), для обеспечения качества технически непростого web-проекта. Суть в том, чтобы не клиент искал баги в нашей ...Тестирование сайтов54 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется профи тестирования для ручной проверки нового функционала портала (проверка верстки и работоспособности на десктопе, планшетах и смартфонах). Подробности будут озвучены успешным кандидатам. В ответе на проект указывайте: 1) Ваш парк устройств ...Тестирование сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт, онлайн кинотеатр на вордпресс, время загрузки сайта по разным тестам 10-16 секунд. Нужно найти причину такой долгой загрузки и по максиму это оптимизировать. Вплоть до смены хостинга, ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать юзабилити аудит сайта avalremont.ru с целью увеличения конверсии.Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо: 1. протестировать функционал генерации информера. 2. протестировать визуальный конструктор, настроить вид исходя из цветовой гаммы вашего сайта. 3. реально установить на свой сайт и проверить работу информера. (показать ссылку на установленный ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны люди для тестирования приложений на Android. Все приложения находятся на Play Market. Подойдут все люди, у которых есть гаджеты на такой ОС. На тестирование одного приложения уходит около 2 часов, за ...Тестирование сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт онлайн журнала тормозит и обрывается. Сделан на вордпрессе. нужно понять откуда идет нагрузка и почему это возникает, а также предложить и реализовать решение.Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад