gacerty

Юрий Яскович gacerty

 
46 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Посмотреть сайт worksforme.ru

    Здравствуйте, сделали сайт для фрилансеров, мониторинг проектов с популярных бирж фриланса, посмотрите сайт http://worksforme.ru на возможные баги, оплата по договоренности.

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Посмотреть сайт worksforme.ru

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, посмотрите сайт http://worksforme.ru сайт для поиска заказов с различных бирж фриланс, если найдете ошибки или что то предложите добавить пишите на почту

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад