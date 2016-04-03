Здравствуйте, сделали сайт для фрилансеров, мониторинг проектов с популярных бирж фриланса, посмотрите сайт http://worksforme.ru на возможные баги, оплата по договоренности.
Тестирование сайтов6 заявок
Закрыт
8 лет назад
Здравствуйте, сделали сайт для фрилансеров, мониторинг проектов с популярных бирж фриланса, посмотрите сайт http://worksforme.ru на возможные баги, оплата по договоренности.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры, посмотрите сайт http://worksforme.ru сайт для поиска заказов с различных бирж фриланс, если найдете ошибки или что то предложите добавить пишите на почту