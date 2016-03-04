Тестирование игры (android)

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Закрыт14 заявок276 просмотров

Добрый день!

Необходимо протестировать прохождение уровней головоломки (Android 4.4+) и заполнить отчет о сложности (для каждого уровня указать потраченное время, кол-во попыток, кол-во ходов). 

Всего 25 уровней, на каждый 1-2 минуты.

Обязательные требования:

  • наличие нормально работающего смартфона на Android 4.4+
  • наличие почты на gmail (необходимо для доступа к приложению и к форме отчета)
  • возможность начать и закончить сегодня, с учетом того, что на работу может потребоваться до 1,5 часов.
Пожалуйста, в откликах укажите логин в скайп и модель смартфона для тестов.

Спасибо!

Android
9 лет назад
NonsenseGames
Анастасия 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров