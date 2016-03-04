Требуется Аудит Сайта! Глюки , некорректное отображение и.т.д.... http://109.120.176.129 Login Pass dev dev
Тестирование игры (android)
Добрый день!
Необходимо протестировать прохождение уровней головоломки (Android 4.4+) и заполнить отчет о сложности (для каждого уровня указать потраченное время, кол-во попыток, кол-во ходов).
Всего 25 уровней, на каждый 1-2 минуты.
Обязательные требования:
- наличие нормально работающего смартфона на Android 4.4+
- наличие почты на gmail (необходимо для доступа к приложению и к форме отчета)
- возможность начать и закончить сегодня, с учетом того, что на работу может потребоваться до 1,5 часов.
Спасибо!
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