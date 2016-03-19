Контекстная реклама в гугле и яндексе

Надо сделать рекламные компании в гугле и яндексе для проекта www.legen.by

Рекламироваться будут работы компании. Полный список работ есть по ссылке http://legen.by/prices/

Шорт-лист основных направлений.

Делаем на нашей почте

1) земельные работы

2) устройство фундамента

3) монтаж инженерных сетей

4) каменные работы

5) кровельные работы

6) фасадные работы

7) сантехнические и электромонтажные работы

8) отделочные работы

9) благоустройство участка

10) монтаж забора

В заявке укажите сроки и стоимость выполнения настройки. Если есть условия.