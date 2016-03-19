Организовать контекстную рекламу на продукт: обучение в академии. Готов платить с каждого лида. Без предоплаты.
Контекстная реклама в гугле и яндексе
Надо сделать рекламные компании в гугле и яндексе для проекта www.legen.by
Рекламироваться будут работы компании. Полный список работ есть по ссылке http://legen.by/prices/
Шорт-лист основных направлений.
Делаем на нашей почте
1) земельные работы
2) устройство фундамента
3) монтаж инженерных сетей
4) каменные работы
5) кровельные работы
6) фасадные работы
7) сантехнические и электромонтажные работы
8) отделочные работы
9) благоустройство участка
10) монтаж забора
В заявке укажите сроки и стоимость выполнения настройки. Если есть условия.
Заявки фрилансеров
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