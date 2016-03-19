Контекстная реклама в гугле и яндексе

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Закрыт14 заявок289 просмотров

Надо сделать рекламные компании в гугле и яндексе для проекта www.legen.by

Рекламироваться будут работы компании. Полный список работ есть по ссылке http://legen.by/prices/ 

Шорт-лист основных направлений.

Делаем на нашей почте

1) земельные работы 

2) устройство фундамента 

3) монтаж инженерных сетей 

4) каменные работы 

5) кровельные работы 

6) фасадные работы 

7) сантехнические и электромонтажные работы 

8) отделочные работы 

9) благоустройство участка 

10) монтаж забора

В заявке укажите сроки и стоимость выполнения настройки. Если есть условия.

9 лет назад
gosuki11er
Матвей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров