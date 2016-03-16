Лидогенерация по тематике "Инженерные, охранные, IT-услуги"

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Закрыт2 заявки189 просмотров

Закажу лидогенерацию по всем услугам сайта http://vk.cc/4V7osE

Регион: Киев и Киевская обл. 

Оплата - после каждого переданного лида на Веб-мани либо Яндекс-деньги.

Можно делать лидогенерацию как на нашем сайте (Метрику расшариваем, разрешаем ставить цели, другие настройки), так и на Ваших ресурсах.

Каждый лид проходит обработку нашим оператором. "Накрутки" не оплачиваем. 

Мы в курсе, что лид - это не готовый клиент, но у него должен быть четкий интерес к нашей услуге. 

Заявки без цены за лид не рассматриваем! 

Лидогенерация
9 лет назад
Avangardman
Александр 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров