Организовать контекстную рекламу на продукт: обучение в академии. Готов платить с каждого лида. Без предоплаты.
Лидогенерация по тематике "Инженерные, охранные, IT-услуги"
Закажу лидогенерацию по всем услугам сайта http://vk.cc/4V7osE
Регион: Киев и Киевская обл.
Оплата - после каждого переданного лида на Веб-мани либо Яндекс-деньги.
Можно делать лидогенерацию как на нашем сайте (Метрику расшариваем, разрешаем ставить цели, другие настройки), так и на Ваших ресурсах.
Каждый лид проходит обработку нашим оператором. "Накрутки" не оплачиваем.
Мы в курсе, что лид - это не готовый клиент, но у него должен быть четкий интерес к нашей услуге.
Заявки без цены за лид не рассматриваем!
Заявки фрилансеров
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