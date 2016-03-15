Оптимизация и настройка кампаний в Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок157 просмотров

нужен человек привести в порядок аккаунт Adwords, тк сейчас куча кампаний, куча слов плохо между собой согласованных, объявления не релевантные зачастую.. 

Также нужно настроить ремаркетинг.

Google Ads
9 лет назад
glz
48 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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